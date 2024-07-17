ЖКХ

Жителей Великих Лук призвали запастись водой

В связи с плановыми ремонтными работами на повысительной насосной станции водопровода на улице Литейной в городе Великие Луки с 29 июля по 5 августа вода в централизованных сетях водопровода будет подаваться с пониженным давлением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«Просьба к жителям города иметь необходимый запас воды, руководителям предприятий планировать работу с учетом сложившейся обстановки», - отметили в администрации.

Муниципальное предприятие города Великие Луки «Водоканал» приносит извинения за причиненные неудобства.