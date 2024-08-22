Более 70% жилых домов Пскова готовы к началу отопительного сезона

73,4% жилых домов Пскова готовы к началу отопительного сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».
Фото: муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети»
«Отрадно наблюдать позитивную тенденцию в подготовке жилых домов и социальных объектов нашего города. Естественно, что мы сетуем на ответственность эффективного планирования и менеджмента, а не на то, что соответствующие организации читают наши публикации и начинают задавать неудобные вопросы управленцам», – рассказали сотрудники «Псковских тепловых сетей».
На предприятии отметили, что верят в «ответственность и порядочность, которая присуща каждой из управляющих организаций».
«Сегодня мы решили опубликовать несколько иную, более расширенную справку. Она показывает, насколько готовы все сферы нашего города», – добавили в ПТС.