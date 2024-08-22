ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Константином Болотиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Какие традиции сложились на «Горводоканале» за 90 лет работы? Помимо основной своей деятельности, какую помощь предприятие оказывает городу? Как идет модернизация технической составляющей «Горводоканала»? Какие планы на ближайшую и среднесрочную перспективу? На эти и другие вопросы Константин Болотин ответит в беседе с Любовью Кузнецовой.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена