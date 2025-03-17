ЖКХ

Юрист назвал необязательные для оплаты коммунальные услуги

В квитанциях ЖКХ могут быть необязательные услуги, рассказал в беседе доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

«Значительная часть жильцов, в частности, старшее поколение и люди с особыми потребностями ошибочно принимают все перечисленные в квитанции услуги за обязательные коммунальные платежи. При этом механизм отказа от неиспользуемых услуг иногда протекает через расторжение договора. Это долго и хлопотно, поэтому не все хотят связываться», — отметил эксперт.

Осянин уточнил, в квитанции попадаются необязательные услуги, согласие на которые собственник жилья не давал. В частности, там может значиться консьержа, радиоточка или страховка, пишет «Прайм».

Доцент подчеркнул, что, как указали в КС, эти услуги допустимы в платежке, если на это получено одобрение от хозяина квартиры. С другой стороны, такие услуги, как свет и водоснабжение, остаются обязательными для оплаты, заключил собеседник агентства.