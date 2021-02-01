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Ключевые инвесторы звонят губернатору Псковской области напрямую

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что полностью разделяет позицию премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который посоветовал региональным властям придерживаться политики «Инвестор - наш император». Такой лозунг глава правительства увидел в одной из наиболее успешных экономических зон в Китае.

«Полностью разделяю эту позицию, и мы уже многое для этого сделали. У всех ключевых инвесторов есть номер моего мобильного телефона и по всем вопросам они звонят и обращаются напрямую», - сообщил Михаил Ведерников на своей Instagram-странице.

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Губернатор напомнил, что 18 февраля премьер-министр провел рабочее совещание на территории ОЭЗ «Моглино», в которой принял участие и ряд резидентов псковской особой экономической зоны.

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«На встрече у каждого была возможность задать вопрос премьеру, и все получили обстоятельные ответы, необходимую консультацию и помощь правительства. Очень важно, что Михаил Мишустин поддержал нас в том, что ОЭЗ «Моглино» является важнейшей точкой роста экономики Псковской области, которая активно развивается и имеет большой потенциал. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении, и обязательно добьемся успеха», - заключил Михаил Ведерников.