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Диетолог перечислила лучшие продукты для перекуса

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша заявила, что перекус нужно устраивать один-два раза в день. Эксперт перечислила лучшие продукты для этого приема пищи, сообщает «Москва 24».

По мнению медика, в перекусе должен присутствовать белковый продукт: например, молоко, но взрослым людям лучше отдать предпочтение кефиру, йогурту или ряженке. Специалист добавила, что с кисломолочными продуктами хорошо сочетаются фрукты.

Наиболее полезными фруктами для организма являются цитрусовые, киви и сливы. На перекус также можно выбирать яблоки, поскольку они богаты полезными пектинами, которые поддерживают иммунитет. Однако порция фруктов по весу не должна превышать 300 граммов. При этом перекусы в виде овощей диетолог разрешила не считать.

«Овощи где-то на 80% состоят из воды, то есть наш организм еще оттуда и воду берет. Это важно, и особенно для тех, кто в течение рабочего дня забывает попить. Тем более из овощей мы получаем жидкость в той форме, в которой она очень хорошо усваивается организмом вместе с минеральными солями и клетчаткой», — объяснила Макиша.

Как отмечает «Лента.ру», диетолог призвала отказаться от сладостей на перекус, особенно натощак. Чашка кофе с конфетами заметно увеличивает уровень глюкозы в крови, а также повышает риск развития сахарного диабета. Особенно это касается людей старше 40 лет, предупредила специалист.