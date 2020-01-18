Новоселы ЖК «Приоритет» в Пскове получат подарки

1 февраля в рамках праздника новоселья нового дома ЖК «Приоритет» по адресу: улица Кузбасской дивизии, 10, будут вручены подарки всем новоселам, которые придут на мероприятие.
В качестве подарка, новоселы получат купонный буклет «Карта гостя 2020» от аквапарка «Акваполис».
Что дает карта гостя:
- 1 (один) купон на бесплатное посещение аквапарка на весь день 7 дней до Дня рождения, в День рождения и 7 дней после него;
- Скидка 50% от базовых тарифов в будний день: для взрослых (старше 13 лет) – 20 купонов, для Юниоров (от 5 до 12 лет) – 20 купонов;
- Скидка 30% от базовых тарифов в любой день: для взрослых (старше 13 лет) – 10 купонов, для юниоров (от 5 до 12 лет) – 10 купонов;
- Скидка 50% на фотосессию в аквапарке – 1 купон;
- Подарок при покупке большого магнита - фотография в электронную почту бесплатно – 2 купона;
- Фиш-пилинг, 5 минут за 100 руб. – 5 купонов;
- Скидка 20% на проведение дня рождения в ресторане Инжир;
- Скидка 20% на заезд KARTING PSKOV в ТРК «Акваполис» (подземная парковка) – 3 купона.
Карта действительна до 31 декабря 2020 года.
Семейный праздник новоселья состоится 1 февраля в 14.00. Подробности по телефону 793-793.