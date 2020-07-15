Недвижимость

Количество обманутых дольщиков вырастет в России

В России из-за участившихся случаев банкротства застройщиков на фоне последствий пандемии коронавируса может резко возрасти число обманутых дольщиков и просрочек по сдаче жилья, сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ.

«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», — заявили в пресс-службе палаты.

По информации ведомства, в 76 регионах России на текущий момент насчитывается более 3 тыс. проблемных домов, сообщает «Интерфакс».

Наиболее сложная ситуация с ними складывается в Москве, Подмосковье, Ленинградской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае.