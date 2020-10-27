Недвижимость

Россияне смогут использовать материнский капитал на сельскую ипотеку

Родители смогут использовать средства материнского капитала в качестве взноса по сельской ипотеке. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Соответствующее постановление уже подготовлено кабмином, пишет РИА Новости.

По словам главы правительства, в текущем году уже более 27 тысяч льготных кредитов предоставлено по программе сельской ипотеки, в бюджете страны на 2021 год на эти цели отложено 4 миллиардов рублей.

Мишустин напомнил, что о важности увеличения этой программы ранее говорил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, меры по улучшению сельской ипотеки в 2021 году обсуждались на встрече с депутатами Госдумы.