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Россияне смогут использовать материнский капитал на сельскую ипотеку

02.11.2020 13:23|ПсковКомментариев: 0

Родители смогут использовать средства материнского капитала в качестве взноса по сельской ипотеке. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. 

Соответствующее постановление уже подготовлено кабмином, пишет РИА Новости. 

По словам главы правительства, в текущем году уже более 27 тысяч льготных кредитов предоставлено по программе сельской ипотеки, в бюджете страны на 2021 год на эти цели отложено 4 миллиардов рублей.

Мишустин напомнил, что о важности увеличения этой программы ранее говорил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, меры по улучшению сельской ипотеки в 2021 году обсуждались на встрече с депутатами Госдумы.

Теги: #материнский капитал #сельская ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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