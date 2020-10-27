Недвижимость

В правила застройки Пскова предлагается внести изменения, касающиеся «Таблетки»

В Правила землепользования и застройки Пскова предлагается внести изменения, касающиеся вида разрешенного использования танцплощадки «Таблетка», которую планируется реконструировать под театр кукол. Проект подготовлен в управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова и внесен в гордуму.

Основным видом разрешенного использования этого объекта капитального строительства предлагается прописать «размещение зданий, предназначенных для музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев».

Как говорится в пояснительной записке к документу, по итогам рабочего совещания у первого заместителя губернатора Веры Емельяновой администрации Пскова рекомендовано приступить к выделению земельного участка на Октябрьском проспекте, 34 под реконструкцию здания «Таблетки» и к его скорейшей передаче в собственность региона.

В настоящее время земельный участок разделен. На выделенную часть участка, на котором планируется реконструкция здания, зарегистрировано право собственности Псковской области. В соответствии с Генпланом Пскова, он располагается в функциональной зоне «Р3 - Зона зеленых насаждений общего пользования» (по Правилам землепользования и застройки - в территориальной зоне Р3).