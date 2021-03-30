Недвижимость

Жителя Псковской области будут судить за присвоение квартиры блокадницы

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего ранее неоднократно судимого жителя Псковской области. Мужчину обвинили в присвоении квартиры, предоставленной 87-летней блокаднице. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество», пишет «МК Санкт-Петербург».

Фото: spb.mk.ru

Как сообщила в понедельник, 29 марта, пресс-служба СУ СКР по Петербургу, обвиняемого в мошенничестве рецидивиста следователи и петербургские полицейские задержали 27 марта в Пскове. Его сразу же доставили в город на Неве, где и предъявили обвинение в мошенничестве.

«Из материалов уголовного дела следует, что в январе-июле 2020 года обвиняемый в составе ОПГ мошенническим путем завладел квартирой, расположенной на Яхтенной улице. Данная квартира была предоставлена 87-летней жительнице блокадного Ленинграда, инвалиду II группы, ветерану труда к 65-летию победы в ВОВ», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

По данным следствия, воспользовавшись доверчивостью старушки, мужчина перевез ее из Петербурга в Псков. Сейчас блокадница находится в Петербурге - ее поместили для временного проживания в дом-интернат ветеранов войны и труда. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают личности соучастников мужчины. И проверяют информацию о других фактах мошенничества - есть сведения, что 87-летняя блокадница - не единственная жертва мошенников.