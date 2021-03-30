Недвижимость

На псковском строительном рынке нет конкуренции - гендиректор «Псковжилстроя»

В Пскове и Псковском районе нет конкуренции на рынке строительства жилья. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заявил генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

«В Псковской области конкуренции нет. Во всяком случае, в Пскове и Псковском районе. Здесь конкуренции нет. Здесь одна большая семья, в которой все друг друга знают. В большой семье никто друг с другом не конкурирует. Здесь все поделено. Они прекрасно понимают. "Это моя территория, это моя территория, а это моя территория"... И строят так, они хотят строить», - сказал Владислав Абрамов.

«Конкуренции в Пскове нет, но мы стараемся ее создать. Стараемся сюда завести и других подрядчиков из других регионов… Им, конечно, палки в колеса вставляют: "а не надо нам сюда никого, мы здесь сами справимся, сами все сделаем". Давайте тогда делать это качественно и быстро», - продолжил гость эфира.

Однако, по его словам, на сегодняшний день в строительстве из трех вариантов - быстро, качественно и недорого - приходится выбирать два.