Недвижимость

Псковичам рассказали о возможности оформить машино-место как объект недвижимости

Машино-место имеет статус объекта недвижимости. Собственники таковых в отдельно стоящих гаражных комплексах и в подземных паркингах имеют право зарегистрировать их в качестве самостоятельных объектов недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

При этом в ведомстве напомнили, что до 1 января 2017 года действующее законодательство не определяло понятие машино-места, содержалось лишь понятие парковки (парковочного места).

Как пояснили в Росреестре, под машино-местом понимается предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

«Машино-место не нужно специально ограждать, поскольку границы определены проектной документацией здания или сооружения и обозначены или закреплены лицом, осуществляющим строительство или эксплуатацию, либо обладателем права на машино-место, в том числе путем нанесения на поверхность пола или кровли разметки (краской, с использованием наклеек или иными способами)», – рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Законодательно установлен минимальный — 5,3 на 2,5 метра и максимальный — 6,2 на 3,6 метра размер машино-места. Однако это не учитывает существование нестандартных габаритов различных транспортных средств (сельскохозяйственной техники, транспортных и технических средств для инвалидов и т. д.). В связи с чем Федеральным законом от 30 апреля 2021 года №120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» требования о максимальном размере таких объектов исключены. Данные поправки в законодательство вступают в силу с 28 октября 2021 года.

В ведомстве подчеркнули: чтобы машино-место стало полноценным объектом недвижимости, необходимо обязательно поставить его на кадастровый учет с описанием границ в здании или сооружении, для чего необходим технический план. Подготовка технического плана осуществляется кадастровым инженером.

Заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права подается через офисы МФЦ или на портале Росреестра в электронном виде. К заявлению необходимо приложить технический план и правоустанавливающие документы на машино-место. Например, при оформлении в собственность машино-места в новостройке, которая введена в эксплуатацию, это может быть договор участия в долевом строительстве и акт приема-передачи машино-места владельцу.

«Приобретение машино-мест является решением многих проблем, начиная с формирования комфортной среды придомовых территорий до обеспечения безопасности имущества. Кроме того, если на машино-место зарегистрировано право собственности, то его можно продать, подарить, сдать в аренду и т. д. Запись о праве собственности в ЕГРН полностью гарантирует гражданам соблюдение их имущественных прав», - добавили в Росреестре.