Недвижимость

«У нас все дома»: компания «Этажи» - центр недвижимости и ипотеки открывается в Пскове

Центр недвижимости и ипотеки «Этажи» теперь будет представлен в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании, открытие которой состоится уже сегодня, 24 сентября, на Октябрьском проспекте, 27Б.

Компания «Этажи» выгодно отличается от других:

- входит в ТОП-2 франшиз в рейтинге Forbes Russia,

- входит в ТОП-25 в рейтинге работодателей HeadHunter,

- №1 по эффективности и по объемам выдачи ипотеки по версии Сбербанка,

- №1 франшиза, по мнению портала о франчайзинге в России Topfranchise,

- №1 франшиза года по мнению Russian business guide.

Также компания имеет самый продающий сайт в России, презентовал себя коллектив специалистов.

«Открытие компании "Этажи" - это большое событие для мира недвижимости города Пскова! Теперь в Псковской области при сделках с недвижимостью услуги будут оказываться на высочайшем уровне, - рассказали псковичам. - Благодаря сотрудничеству с компанией "Этажи" вы сможете получить уникальные скидки на ипотеку и многое другое от компаний-партнеров! А также оформить документы на ипотеку, выбрать квартиру, бесплатно получить юридическую консультацию и обезопасить себя от любых финансовых рисков».

Все желающие могут побывать на торжественном открытии компании 24 сентября по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 27Б. Большой и светлый офис разместился здесь на площади 400 квадратных метров.



«До встречи в компании "Этажи"!» - пригласили жителей города.

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