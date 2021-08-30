«У нас все дома»: компания «Этажи» - центр недвижимости и ипотеки открывается в Пскове

Центр недвижимости и ипотеки «Этажи» теперь будет представлен в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании, открытие которой состоится уже сегодня, 24 сентября, на Октябрьском проспекте, 27Б.
Компания «Этажи» выгодно отличается от других:
- входит в ТОП-2 франшиз в рейтинге Forbes Russia,
- входит в ТОП-25 в рейтинге работодателей HeadHunter,
- №1 по эффективности и по объемам выдачи ипотеки по версии Сбербанка,
- №1 франшиза, по мнению портала о франчайзинге в России Topfranchise,
- №1 франшиза года по мнению Russian business guide.
Также компания имеет самый продающий сайт в России, презентовал себя коллектив специалистов.
Все желающие могут побывать на торжественном открытии компании 24 сентября по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 27Б. Большой и светлый офис разместился здесь на площади 400 квадратных метров.
«До встречи в компании "Этажи"!» - пригласили жителей города.
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