Недвижимость

В России продлили меры поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку

Правительство приняло решение продлить программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Теперь действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперед – до 1 июля 2024 года. Таким образом, еще больше многодетных семей смогут рассчитывать на эту меру поддержки.

В 2023–2024 годах из федерального бюджета на такие выплаты планируется выделить порядка 90 миллиардов рублей.

«Подписанное постановление необходимо для исполнения поручений президента, которые он дал по итогам заседания президиума Госсовета, прошедшего в мае 2022 года, а также ряда новых норм федерального законодательства», - говорится в сообщении.