Недвижимость

Россиянам разрешат установить в квартире сауну или хаммам с 1 декабря

Россияне, желающие перепланировать свою квартиру, к началу зимы получат послабление: с 1 декабря можно установить в типовом жилье сауну, инфракрасную сауну или хаммам. Но в ряде случаев все равно придется получать одобрение, сообщила юрист Елена Кудерко.

С 1 декабря 2022 года вступают в силу поправки к приказу МЧС «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Поскольку оборудование инфракрасной или обычной сауны не содержит так называемой «мокрой точки» (труб водопровода и стока), то, по словам юриста, расположить ее возможно в любой части квартиры, как с жилым, так и не жилым назначением.

«Индивидуальные сауны с технической точки зрения не требуют капитальных стен, соответственно установка коробки с оборудованием не влечет перепланировки или переустройства квартиры и не требует согласования», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Сложнее, по её мнению, обстоит дело с установкой хаммама, поскольку его принцип теплового воздействия паром предполагает подведение труб водоснабжения и в некоторых случаях канализационного стока.

«Соответственно, если иного не предусматривает конструкция хаммама, то его размещение возможно в пределах стояка водопровода по типовой планировке многоквартирного жилого дома», — убеждена Елена Кудерко.

В случае необходимости расширения ванной комнаты за счет коридора или объединения санузла с ванной, необходимо предварительно получить разрешение на перепланировку и только после этого приступать к ремонту, заключила она.