Недвижимость

Почти 130 жилых домов сдали в эксплуатацию в Великих Луках в 2022 году

124 жилых дома сдали в эксплуатацию в Великих Луках в 2022 году. Об этом в своем еженедельном видеообращении к жителям города сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

Он отметил, что из них три многоквартирных дома на 209 квартир и 121 индивидуальный жилой дом с общей площадью жилых помещений свыше 29 тысяч квадратных метров.

«Целенаправленная работа в области промышленности и производственных отраслей приносит свои результаты: за счёт увеличения объёма налогов, поступающих в бюджет города, удаётся продолжить и нарастить темпы модернизации объектов социальной сферы, городской коммунальной инфраструктуры, благоустройства города и реализации многих социально значимых проектов», - добавил глава города.