Недвижимость

Льготную ипотеку продлят до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%, заявил Путин

В России льготную ипотеку на новостройки продлят до 1 июля 2024 года, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%», — сообщил глава государства.

Вместе с тем он отметил, что этот механизм постепенно будут сворачивать, но одновременно в стране расширят доступ к семейной ипотеке под 6% — она станет основным инструментом. Планируется, что в следующем году ее распространят на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет, пишет РИА Новости.

Льготную ипотеку ввели в качестве антикризисной меры на рынке недвижимости в 2020 году. С началом спецоперации на Украине ставка по программе поднялась до 12%, но впоследствии снизилась сначала до 9%, а потом до 7%.

В рамках этой программы государство субсидирует кредиты на покупку первичного жилья стоимостью до 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и шести миллионов рублей для остальных российских субъектов.