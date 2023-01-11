Недвижимость

Перечислены самые частые причины отказа в ипотеке

Первоначальный взнос, составляющий менее 20% от цены, служит поводом для отказа в выдаче ипотеки. Об этом сообщил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

13 января стало известно, что по итогам 2022 года в России значительно выросла доля отказов по ипотечным заявкам. Показатель за четвертый квартал оказался рекордным за всю историю наблюдений. За год доля отказов по ипотеке увеличилась на 12,1 п.п. — с 34,1% в первом квартале до 46,2% в четвертом.

«Основные причины отказа по ипотеки и в целом по любому кредитованию - это неуверенность в том, что заемщик в состоянии обслуживать свой кредит», - цитирует «Лента.ру» Гарегина Тосуняна.

«Также банк особо обращает внимание на первоначальный взнос. Если заемщик в состоянии внести более-менее весомую часть первоначального взноса - это работает в его пользу. Если он хочет минимизировать первоначальный взнос, сделать его меньше 20%, то это уже является поводом для отказа», - поделился Тосунян.

Кроме этого, банк смотрит на кредитную историю заемщика, сообщил банкир. Это тоже стоит во главе любого кредита, добавил он.

«После первичного взноса встает вопрос об общем уровне доходов человека на обозримое будущее и срок, в течение которого он планирует погасить кредит. Платежеспособность, наверное, стоит даже на более значительном месте, чем первичный взнос», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Еще одной причиной отказа в ипотеке служит ситуация, когда у заемщика есть проблемы по каким-то другим кредитам, заявил Тосунян.

Также банкир отметил, что помимо вышеперечисленного, сегодня есть еще множество причин, которые связаны с ужесточением требований к заемщикам со стороны Центробанка.

«Человек должен быть платежеспособен и не должен тратить больше 50 процентов своего дохода на обслуживание кредита», - добавил он.