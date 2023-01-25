Недвижимость

Владельцев ипотечных квартир хотят защитить от взысканий

Если человек, взявший квартиру в ипотеку, обанкротится, суд будет вправе утвердить мировое соглашение о сохранении ему залогового жилья. Но только если у него и его семьи нет другого дома, куда можно переехать. Законопроект с такими нормами депутат Госдумы Наталья Костенко отправила в Минфин и другие заинтересованные ведомства с просьбой высказать свою позицию по этому вопросу.

Гражданский кодекс запрещает забирать у должника единственную квартиру или дом, если у него и членов его семьи нет другого пригодного для постоянного проживания помещения. Единственное исключение — если он приобрел жилье в ипотеку. Ипотечную квартиру могут забрать и продать с публичных торгов, если покупатель не вносит за нее платежи или делает это несвоевременно.

Но на практике иногда возникают ситуации, когда квартиру забирают, даже если у человека нет задолженности по договору ипотечного кредитования, но зато есть другие долги, рассказала Наталья Костенко. Так, остальные кредиторы, не имеющие отношение к ипотеке, которым гражданин задолжал больше 500 тысяч рублей, могут обратиться в арбитражный суд с иском о признании гражданина банкротом. А если дело о банкротстве откроют, в реестр кредиторов включат и залогового кредитора — того, кому гражданин должен платить за квартиру. В итоге жилье, обремененное ипотекой, могут продать с публичных торгов и отправить вырученную сумму залоговому кредитору.

В ту же ситуацию могут попасть военнослужащие, которые оформили целевой жилищный заем. Хотя обязательства перед банком в этом случае погашает не сам военный, а Росвоенипотека, говорится в пояснениях к законопроекту.

Наталья Костенко рассказала, что к ней поступили обращения граждан, которые столкнулись с угрозой потери жилья, взятого в ипотеку, при банкротстве. «Сложившаяся негативная судебная практика, в которой граждане-должники, в том числе военнослужащие, при рассмотрении дел об их личном банкротстве при условии надлежащего выполнения ипотечных обязательств лишаются единственного жилья, ставит под сомнение конституционные государственные гарантии в сфере жилищного обеспечения граждан, в том числе военнослужащих», — указала Наталья Костенко в письме на имя замминистра финансов Алексея Моисеева. Также она обратилась с просьбой оценить законодательное предложение в Банк России и Минэкономразвития.

Депутат предложила внести поправки в Закон «О несостоятельности (банкротстве)». По тексту документа, когда суд станет рассматривать дело о банкротстве, он будет вправе утвердить отдельное мировое соглашение или план реструктуризации долгов гражданина, которое будет касаться исключительно отношений гражданина и кредитора, требования которого обеспечены залогом жилья.

Там укажут, что на жилье не станут обращать взыскание и не включат его в имущество, выручку от которого распределят между кредиторами, прежде чем освободить банкрота от выплаты долгов. При этом к гражданину, который хочет сохранить квартиру, тоже предъявят требования — ему нужно будет продолжить погашать ипотеку на изначальных условиях, а при наличии просрочки — уплатить ее в течение трех месяцев со дня утверждения плана или соглашения. В документе также должен быть пункт о том, кто будет удовлетворять обеспеченные ипотекой требования — давшее на то согласие третье лицо, например, родственник или поручитель, или гражданин за счет доходов, которые он станет получать в дальнейшем.

Все это будет возможно, только если квартира или дом — единственное пригодное для постоянного проживания жилье для гражданина и членов его семьи.

Согласие других кредиторов для утверждения соглашения или плана не потребуется. Остальных долгов или имущества такой документ касаться не будет. Так что родственник или третье лицо будет вправе погасить долги именно по ипотеке, не погашая остальные требования. В этом случае суд зафиксирует этот факт, и на квартиру или дом нельзя будет обратить взыскание.

Наталья Костенко планирует внести документ в Госдуму после согласования инициативы с заинтересованными ведомствами.

Ситуации, когда заемщики теряют при банкротстве единственное жилье, приобретенное в ипотеку, действительно возникают на практике, так что такой законопроект необходим, поддержала идею член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. По ее мнению, предложенный механизм позволит одновременно сохранить права требования залоговых кредиторов и гарантировать должнику право на жилище. «Вместе с этой инициативой во взаимосвязи будет применяться статья 446 Гражданского процессуального кодекса, регламентирующая перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание», — сказала эксперт «Парламентской газете».

Ситуация, когда единственное жилье людей становится предметом ликвидации их задолженности, мягко скажем, неприятная, согласился член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский. По мнению депутата, необходимо дополнительно обезопасить граждан, так что концепцию этого законопроекта можно только поддержать, хотя, возможно, потребуется доработать положения инициативы перед внесением ее в Госдуму.