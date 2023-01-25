Недвижимость

Администрация Пскова в 2022 году закупила две квартиры для городского УМВД

Администрация Пскова в 2022 году закупила две служебные квартиры для УМВД России по городу. Об этом сообщил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин в ходе очередной 7-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 27 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Администрация Пскова закупила две служебных квартиры и передала их в пользование участковым уполномоченным полиции города Пскова», - сообщил Сергей Сурин в ходе зачитывания отчёта о деятельности УМВД России по городу Пскову в 2022 году.

Помимо этого, в 2022 году в Пскове отремонтировали два участковых пункта полиции – на улице Госпитальной, 17 и улице Алехина, 24. Всего в Пскове на сегодняшний день 10 участковых пунктов УМВД.