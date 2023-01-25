Недвижимость

График распределения жилищных сертификатов в 2023 году утвердили в России

График выпуска и распределения жилищных сертификатов в 2023 году утвердили в России, сообщает Teegram-канал правительства.

Документ утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В 2023 году жилищные сертификаты смогут получить более 2,5 тысячи россиян. Это:

чернобыльцы,

вынужденные переселенцы,

граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований,

военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.

«Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают», пояснилив правительстве РФ.

В этом году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей. Работа ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».