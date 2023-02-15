Недвижимость

Эксперт раскрыла неожиданный плюс покупки квартиры в браке

Состоящие в законном браке россияне при покупке жилья в ипотеку могут получить налоговый вычет в размере 1,3 миллиона рублей. Для этого необходимо соблюсти несколько условий, рассказала эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Валентина Дорохова.

«Такая сумма получится благодаря двум 13-процентным налоговым вычетам, которые может получить каждый супруг», — приводит слова эксперта «Прайм».

Первый – налоговый вычет за строительство или покупку жилья в России. До 260 тысяч рублей может вернуть каждый из супругов (вместе это 520 тысяч рублей). Второй – вычет за проценты по ипотеке. Это до 390 тысяч рублей на каждого супруга (780 тысяч рублей в совокупности).

«Для этого оба супруга должны быть налоговыми резидентами России и платить достаточный для получения максимального вычета НДФЛ», — указала эксперт.

Максимальный вычет за покупку жилья — 260 тысяч рублей — возможен лишь если было потрачено 2 миллиона рублей и более. Если недвижимость стоила меньше, то и сумма возврата уменьшится. В этом случае при покупке нового жилья супруги смогут снова подать заявление на вычет, потому что лимит в 260 тысяч рублей не исчерпан.

Максимальная сумма имущественного вычета за проценты по ипотеке – 390 тысяч рублей. «Чтобы его получить, надо заплатить процентов на 3 миллиона рублей и уплатить НДФЛ в размере 390 тысяч рублей», — добавила Дорохова.

Получить вычет за проценты по ипотеке можно лишь раз в жизни за один кредит, напомнила специалист.