Недвижимость

Подвиг, ярмо или инвестиция: откровения псковичей, взявших ипотеку

Ипотеку порой сравнивают с крепостным правом, подразумевая непосильную кабалу и необходимость экономить буквально на всём. Не ездить в отпуск, не ходить в кафе, питаться лапшой быстрого приготовления и работать, не покладая рук. Но жилищный кредит только со стороны кажется таким пугающим.

Это подтверждает статистика: в конце прошлого года средний срок займа на покупку недвижимости достиг рекордных 24,1 лет. Ни один человек в здравом уме не обречёт себя на нестерпимые страдания на такой период. Мы попросили псковичей, выплачивающих и уже погасивших кредит, поделиться своими историями и узнали, есть ли жизнь вовремя и после ипотеки.

«Знала в лицо каждые 100 рублей»

Многие ипотечники говорят о том, что жить с кредитом можно, причём весьма комфортно. Особенно если ежемесячный платёж выбран с учётом финансовых возможностей и не тянет семейный бюджет в пропасть. Некоторым даже удаётся изыскать дополнительные средства, чтобы исполнить обязательства досрочно. Но о жизни в своё удовольствие в таком случае придётся временно забыть.

Светлана (здесь и далее имена героев изменены — ред.) взяла ипотеку несколько лет назад, когда цены на квартиры еще не взмыли к небесам, а ставки оставляли желать лучшего. На первоначальный взнос копила несколько лет, недостающую сумму взяла в кредит. Квартира-студия в строящемся доме обошлась в 1,2 млн рублей. При ставке более 13% и ежемесячном платеже в размере 15,1 тысячи рублей ипотеку предстояло платить в течение 10 лет.

Заселения пришлось ждать целый год, при этом платы по двум кредитам — ипотечному и потребительскому — никто не отменял. На аренду жилья денег не хватало, пришлось поселиться у сестры, которая снимала однокомнатную квартиру вместе с подругой. Большую часть вещей, которыми Светлана обзавелась в предыдущие годы, временно разместила у знакомой. С собой взяла самый минимум и тюфяк, на котором спала на полу.

По словам псковички, это был самый тяжёлый период. Помимо кредитов, деньги уходили на оплату проживания (коммунальные услуги) и еду. «Я знала в лицо каждые свои 100 рублей, откуда они ко мне пришли и куда пойдут. Бюджет на питание тогда был - 100 рублей в день. Еда была разнообразной, но очень простой», - поделилась наша героиня.

К моменту сдачи дома в эксплуатацию потребительский займ удалось погасить, но пришлось брать новый, чтобы купить в новую квартиру вещи первой необходимости: стол, стул, газовую плиту. С оформлением займа возникли сложности - нужную сумму согласился выдать всего один банк и под грабительский процент. Ремонт не требовался, так как входил в стоимость квартиры. По словам Светланы, он был отвратительным, но всё же лучше, чем голые стены.

В тот момент ей подвернулась халтура, и на протяжении следующих трёх с половиной лет она работала без выходных и отпуска. «Благодаря этому я смогла немножко финансово выдохнуть. Стала досрочно гасить ипотеку не только налоговыми вычетами, но и своими деньгами, что появилось - всё в банк», - рассказала Светлана.

Сначала она постепенно уменьшала размер ежемесячного платежа до более комфортных 10-ти тысяч, после взялась за сокращение общего срока кредита. В итоге погасить ипотеку удалось за 4,5 года вместо 10. В день внесения остатка Светлана сделала селфи по пути в банк, рассчиталась с долгом и наконец-то испытала облегчение. Никаких пышных торжеств по случаю «освобождения» не устраивала: «Моя награда - это моя квартира».

В будущем Светлана и её муж планируют расширяться. Денег с продажи двух имеющихся в семье маленьких квартир хватит на покупку одной большой, но потребуются средства на ремонт. И тут снова придётся влезать в долги. Пока чаша весов на стороне потребительского кредита, так как ипотека, по мнению Светланы, давит гораздо сильнее. Срок выплаты, сумма, риск остаться без жилья, необходимость страхования жизни и недвижимости, другие ипотечные расходы - всё это говорит не в пользу жилищного займа.

Но брать его вполне можно, главное - хорошо оценить свои финансовые возможности, чтобы ипотека была по силам. Светлана признаётся, что очень устала за те 4,5 года, пока выплачивала кредит «в режиме подвига». Она не уверена, что правильнее: убиваться целыми днями, света белого не видя, или всё же позволять себе небольшие радости, внося платежи по графику. «Это каждый решает сам. Мне, наверное, всё-таки легче от того, что кредит закрылся быстрее и не висит надо мной, как Дамоклов меч. И эта ситуация научила меня считать деньги, ипотека дисциплинирует», - подытожила Светлана.

Инвестиция в будущее

Мария решила пойти по тому же пути. Сейчас она вместе с мужем выплачивает уже вторую ипотеку, первую удалось погасить за 3 года, приложив титанические усилия.

«Я приехала в Псков из районного центра. Пока жила без семьи, снимала квартиру. После замужества, а особенно рождения ребенка, всё чаще стали приходить мысли, что аренда - очень невыгодная история, потому что деньги уходят в никуда. При выплате ипотеки практически та же сумма будет уходить уже на приобретение своей собственности», - пояснила горожанка.

На наследство надеяться не приходилось, Мария и её муж могли рассчитывать только на себя. Поэтому было принято решение накопить на первоначальный взнос, что заняло около двух лет, купить однокомнатную квартиру, быстро погасить ипотеку и дальше расширять жилплощадь.

Новосёлами стали в 2013 году, когда жильё стоило достаточно дорого. Однушка в убитом состоянии обошлась в 1,3 млн рублей. Из них 400 тысяч — собственные средства, 900 тысяч взяли в кредит на 5 лет по самой выгодной на тот момент ставке 13%.

Квартира-распашонка с двумя большими коридорами и кладовкой, которую после переоборудовали в рабочий кабинет, поначалу казалось весьма удачным вариантом. Но после заселения выяснилось, что течёт крыша — помещение располагалось на последнем этаже пятиэтажки. «Благодаря моему упорству мы довольно быстро добились капремонта крыши. Первоначально в комнате и кухне сделали косметический ремонт: наняли женщину, которая покрасила потолки и поклеила обои. Линолеум стелили сами и только в комнате, на кухне и в коридорах он был в более-менее приличном состоянии, хотя и ужасной расцветки», - вспомнила Мария. Ремонт в коридорах, туалете и ванной тоже постепенно сделали самостоятельно, даже научились выравнивать стены и класть плитку. Так как эта квартира изначально воспринималась как временный вариант, окна решили не менять, и балкон не стеклить: вложений много, а на конечную стоимость квартиры влияет незначительно.

Пришлось немного потратиться на мебель. Часть осталась со времен жизни в съёмной квартире, но потребовались новая кровать для дочери, стол для уроков, кухонный гарнитур, стулья и стол. Бытовую технику решили оставить старую, из съемной квартиры, в итоге обошлись без дополнительных кредитов.

Размер ежемесячного платежа Мария не помнит, но платили всегда больше положенного. В месяц получалась по тем временам довольно значимая сумма - в районе 30 тысяч рублей. Мужу приходилось работать вахтовым методом, об отпуске и крупных покупках семья даже не мечтала. Отказывали себе во многом, но до экономии на еде дело не дошло.

Спустя два года после погашения кредита стало очевидно: дочь растёт, пора расширяться. За это время удалось накопить минимальный первоначальный взнос, и в 2018 году семья купила небольшую трёшку в старом жилом фонде за 1 780 0000 рублей. Ипотечный кредит в размере 1 570 000 рублей оформили на 15 лет со ставкой 9,7%. После продажи однушки решили не вносить вырученную сумму в счёт погашения ипотеки, а направить деньги на хороший ремонт, покупку новой техники и мебели. О чём Мария ни на секунду не пожалела.

«Пришлось несколько месяцев пожить у родителей мужа, но зато мы обустроили квартиру так, как хотели. К тому же, успели это сделать относительно дешево по сравнению с нынешними ценами. Хотя на семейном совете было принято решение не экономить, а делать надолго, качественно и так, чтобы было «в душу», - поделилась псковичка.

Эту ипотеку (16 тысяч в месяц) предстоит платить почти до пенсии. Но теперь семья может жить полноценной жизнью: ездить в путешествия, ходить в ресторан, выделить деньги на крупные покупки. Мария уверена, что не стоит бояться покупать квартиру в кредит, ведь вложение в недвижимость - это инвестиция в будущее, в том числе и детей.

В надежде на «лишние деньги»

Не побоялась взять жилищный кредит и Татьяна, которая пока ни мужа, ни детей не имеет. Квартиру она купила в конце 2020-го года, как раз накануне резкого скачка цен на недвижимость. Псковичка до сих пор недоумевает, как успела вскочить в последний вагон и купить двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом за 1,4 млн рублей. Пускай, и не в самом «перспективном» районе города. Но выбор был осознанным, так как Татьяна хотела поселиться в тихом зелёном уголке, вдали от шумных магистралей, при этом недалеко от центра.

До этого она много лет снимала жильё и думала об ипотеке, как о непосильной кабале, в которую никогда не полезет. Но с каждым годом мысль о своём гнёздышке становилась всё заманчивее, и как только родители смогли помочь с первоначальным взносом, начались поиски подходящего жилья. Параллельно Татьяна изучала юридическую сторону вопроса, так как планировала заняться всей бумажной работой самостоятельно, не прибегая к помощи риелторов.

Спустя пару месяцев она отправилась на просмотр очередной квартиры и сразу поняла — это она. Без долгих раздумий и торга договорились с продавцом, через несколько недель уже сидели в офисе банка. 180 тысяч первоначального взноса, кредит на 15 лет по ставке 8,4% с ежемесячным платежом порядка 12 тысяч рублей — и псковичка стала счастливой обладательницей небольшой, но очень уютной двушки.

Особых трат после переезда не было, так как ремонт не требовался. За годы жизни в съемной квартире Татьяна приобрела практически всё необходимое в быту, к тому же, предыдущая хозяйка оставила почти всю мебель. Оставалось купить лишь кухонный стол и холодильник, что со временем и произошло.

Уже пошёл третий год жизни с ипотекой, и псковичка признаётся: сильного дискомфорта кредит не доставляет. Она выплачивает его по схеме «медленно, но верно». Своевременно вносит положенную сумму и не забывает о коммунальных платежах (чуть более 3 тысяч рублей), средств хватает на еду, одежду, пропитание питомцев и развлечения без излишеств. Татьяна пару раз ездила в отпуск на средства налогового вычета, но впредь планирует направлять эти деньги на досрочное погашение ипотеки. «Очень хочется закрыть её раньше, чем мне исполнится 43 года. Больше всего тяготит не ежемесячный платёж, а само по себе наличие каких-либо кредитных обязательств. Но жить только ради ипотеки, направляя все силы и средства в неё, не хочется. Должна быть какая-то отдушина, кроме этих четырёх стен», - заметила псковичка.

Похожего мнения придерживается Александра, которая уже год живёт с ипотекой. «Хотелось бы, конечно, погасить раньше, но я специально к этому не стремлюсь - если только появятся "лишние деньги". Рассматриваю свою ипотеку как инвестиции, поэтому не вижу особого смысла ужиматься и стараться погасить её как можно быстрее. Меня она не напрягает, экономить мне не приходится», - поделилась псковичка.

Ипотеку она взяла в конце октября 2021 года, ставка составила 8,1%. С первоначальным взносом Александре частично помогли родители, также имелись свои накопления и средства с продажи автомобиля. В связи с чем ежемесячный платёж оказался вполне посильным - около 7 800 рублей. Платить кредит предстоит до 2031 года.

Однушка площадью 33 квадрата в старом жилом фонде стоила 1 950 000 рублей. «Состояние было неплохое, балкон, например, уже застеклен, пластиковые окна, приличная ванная комната, новые двери. Часть мебели мне оставили, докупила по мелочи, сделала косметический ремонт, он недорого обошёлся, в таком состоянии квартира и остается по сей день», - рассказала Александра.

Она пока живёт у родственников, а ипотечную квартиру сдаёт в аренду, получая тем самым дополнительный доход. После погашения планирует оформить новый кредит на покупку жилья, чтобы к пенсии обеспечить себе безбедное существование.

Ипотека не так страшна, как её малюют. Да, это серьёзный и ответственный шаг, который нужно делать с умом и правильно оценив свои силы. Абсолютным злом жилищный кредит называют лишь те, кто сам создал себе невыносимые условия. Например, загнал себя в угол непосильным ежемесячным платежом или доходит до крайностей, пытаясь погасить займ раньше срока. Сейчас банки предлагают массу вариантов кредитования, важно грамотно изучать условия и выбирать с учётом своих возможностей — в таком случае ипотека будет во благо.

Ульяна Ловыгина