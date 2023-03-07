Недвижимость

Малоимущим предложили отменить подоходный налог при продаже жилья

В России предложили освободить от НДФЛ, который оплачивается от продажи жилой недвижимости, малоимущие семьи, людей, нуждающихся в дорогом лечении или реабилитации, купивших жилье с помощью материнского капитала, а также многодетные семьи. Такую инициативу в кабмин, Совет Федерации и министерство финансов направила федеральная компания «Этажи».

Сегодня налог можно не платить спустя пять лет после покупки жилплощади (через три года, если это единственное жилье), сообщают «Известия».



«Идея достойна того, чтобы её рассмотреть», - сказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Возможно, следует даже освободить от такого налога все семьи с детьми, которые планируют улучшать жилищные условия, считает он.

«Учитывая повышенный объем соцобязательств, который сейчас ложится на бюджеты всех уровней, новые меры поддержки должны носить явно выраженный таргетированный характер», — отметил член комитета ГД по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский.

Предложение соответствует принципам адресности и учета нуждаемости, поэтому должно быть поддержано, уверен эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Срочная продажа квартиры — скорее, вынужденная мера для семей, которые оказались в тяжелом положении, добавил он.