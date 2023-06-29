Недвижимость

Псковская область заняла 78 место в рейтинге регионов по развитию ипотеки

Псковская область заняла 78 место в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на тысячу человек экономически активного населения в регионе составило 14,4. Прирост количества ипотечных кредитов за 5 месяцев 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года - 29,8 %. Средний размер ипотечного кредита в январе–мае 2023 года равен 2,99 млн рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2023 года - 0,32%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

18 место - Архангельская область;

25 место - Вологодская область;

30 место - Мурманская область;

42 место - Республика Карелия;

49 место - Ненецкий автономный округ;

54 место - Новгородская область;

61 место - Санкт-Петербург;

64 место - Ленинградская область;

74 место - Калининградская область.

Эксперты отмечают, что вторая половина 2022 года и начало 2023 года для рынка ипотеки были удачными. Во многом из-за действия льготных государственных программ, а также субсидирования ставок со стороны застройщиков во втором полугодии прошлого года фактическая средняя ставка по ипотеке снизилась до уровня менее 6,5%, а в сегменте строящегося жилья – до 3,5%. Для сравнения до 2018 года ставки по ипотеке в России никогда не опускались ниже 10%, а в период с 2018 по 2021 годы средняя стоимость ипотечных кредитов была на уровне 8,4%. Таким образом, радикальное снижение стоимости ипотечных кредитов достаточно сильно подстегнуло спрос на их получение, объясняют аналитики.

Объем выдачи ипотеки в России за последние 12 месяцев (с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года) составил более 1,5 миллиона кредитов. А денежный объем выдачи кредитов на покупку жилья за этот период составил 5,6 триллиона рублей. Это больше, чем суммарный объем ипотечного рынка за шесть лет с 2010 по 2017 годы, и лишь немного (порядка 0,05 триллиона рублей) уступает рекордному результату 2021 года. Поэтому эксперты с уверенностью говорят о новом ипотечном буме.