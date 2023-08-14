Недвижимость

Почти 27 тысяч квадратных метров расселят в Псковской области до конца года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель Губернатора Игорь Шатурный обсудили вопросы досрочной реализации заключительного этапа адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Рабочая встреча состоялась в четверг, 17 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Благодаря федеральной поддержке Псковская область закончит программу досрочно — на завершение мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, региону дополнительно выделено 476 млн рублей.

С учетом этого финансирования увеличены плановые показатели четвертого этапа программы. Игорь Шатурный рассказал, что изначально регион готовился расселить более 19 тысяч квадратных м аварийной площади, на которой проживают 1,3 тысяч человек. Теперь до конца 2023 года планируется расселить почти 27 тысяч квадратных метров и улучшить условия проживания для 1,8 тысяч человек.

Дополнительные средства пойдут на расселение жилья в Новосокольническом, Островском и Дновском районах.

В рамках четвертого этапа региональной программы уже расселено около 4,3 тысяч квадратных метров жилья, или 280 человек. Ведется строительство трех многоквартирных домов — в Пскове, Великолукском и Островском районах для расселения еще порядка 14 тысяч квадратных метров аварийной площади.

Реализацию первых трех этапов область завершила в полном объеме: расселено 876 человек, или порядка 13 тысяч квадратных метров. Для этих целей возведены четыре новых многоквартирных дома в Дновском, Островском и Великолукском районах. Кроме того, приобретены жилые помещения у застройщиков в новых домах, а также на вторичном рынке жилья. Согласно региональной программе в целом расселению подлежит более 40 тысяч квадратных метров жилья (197 многоквартирных домов), или порядка 2,7 тысяч человек.

Губернатор отметил особую ответственность за реализацию программы в обновленные сроки и поручил Игорю Шатурному держать на контроле работу по поиску и распределению жилья в каждом муниципалитете, а также ход строительных работ.