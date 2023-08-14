Недвижимость

Оформление ипотеки стало возможно с 18 лет - ВТБ

Клиенты ВТБ теперь могут получить средства на покупку недвижимости уже с наступлением совершеннолетия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Ранее минимальный возраст для получения ипотеки составлял 21 год. Однако требования по трудовому стажу тоже есть – чтобы стать заемщиком, необходимо проработать минимум три месяца и подтвердить доход.

«ВТБ последовательно выступает с инициативами по поддержке молодежи и совершенствует собственные продукты для таких клиентов. Ранее банк предложил сделать ипотеку более доступной для молодых россиян, запустив софинансируемые государством вклады для первого взноса по кредиту, а на время стройки нового жилья – помогать им субсидией на аренду. По нашим данным, такие клиенты готовы к началу самостоятельной жизни и уже имеют накопления, что демонстрирует их финансовую дисциплину. В июле средняя сумма депозита вкладчиков ВТБ в возрасте 18-21 года составила 388 тысяч рублей. При дополнительной поддержке родителей они вполне могут оформить свой первый жилищный кредит», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.