Недвижимость

В Центробанке заметили признаки перегрева рынка ипотеки

Темпы роста ипотеки в России во втором квартале 2023 года ускорились до 7% с 4,2% в первом квартале, что свидетельствует о признаках его перегрева, говорится в аналитическом обзоре банковского сектора от Банка России.

«Ипотека демонстрирует признаки перегрева: в 2к23 темпы роста существенно ускорились по сравнению с 1к23 (до +7,0 с +4,2%), почти достигнув рекордного уровня конца прошлого года (+7,2% в 4к22)», — приводит сообщение агентство «Прайм».

Отмечается, что одной из причин такого ускорения «стал рост инвестиционного спроса на фоне снижения курса рубля».

Во втором квартале было выдано ипотеки на 1,8 триллиона рублей, что на 39% выше первого квартала.

«Более активно росли выдачи в сегменте готового жилья… которые во втором квартале 2023 года достигли 1,1 триллиона рублей. (+46% к первому кварталу 2023 года). Выдачи ипотеки на строящееся жилье (ДДУ), практически полностью обеспеченные господдержкой, составили 0,6 трлн руб. (+29%)», — добавили в ЦБ.