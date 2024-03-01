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Недвижимость

Какую перепланировку придется согласовывать с 1 апреля, рассказал юрист

12.03.2024 07:54|ПсковКомментариев: 0

В России с 1 апреля вступают в силу поправки в закон, уточняющие понятие и порядок проведения перепланировки, в частности, ею признаются, изменение границ помещений и образование новых, изменение внутренней планировки квартир, рассказал руководитель «Контур. Недвижимости» Константин Ташлыков.

Он уточнил, что с 1 апреля вступает в силу Федеральный закон № 608-ФЗ, который вносит изменения в Жилищный кодекс РФ и федеральный закон 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», корректируя понятие перепланировки и устраняя разногласия. Так, если раньше объединение помещений, например комнат в одной квартире или нескольких квартир, считалось реконструкцией (такую позицию сформулировал Верховный суд), то теперь это будет перепланировка.

«Согласовывать перепланировку придется, если вы хотите увеличить или уменьшить площадь квартиры, изменить границы помещения, создать новое помещение, например, разделить одну комнату на две или сделать кладовую, поменять внутреннюю планировку квартиры», - перечислил Ташлыков РИА Новости.

Он добавил, что некоторые изменения, например, перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов, не кажутся радикальными, но все равно такие переделки потребуют согласования.

Ташлыков также отметил, что с апреля вводится новый порядок оформления перепланировок. После завершения ремонта собственник должен будет не только получить акт приемки, но и заказать новый технический план у кадастрового инженера, затем передать этот план в Росреестр, чтобы ведомство внесло изменения в ЕГРН. Только после этого перепланировка будет официально считаться завершенной.

При этом, как добавил юрист, общего списка разрешенных при перепланировке работ все еще не существует, однако список запретов схож. «Например, ни в одном регионе не разрешат: установить водяные теплые полы и подключить их к системе общедомового отопления, поставить батареи на лоджии или балконе, пристроить лоджию, если квартира находится не на первом этаже, объединить кухню и гостиную, если у вас стоит газовая плита», - объяснил Ташлыков.

Источник: Псковская Лента Новостей
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