Недвижимость

В России упрощается перевод жилого помещения в нежилое и обратно

В России с 1 апреля вступает в силу закон, направленный на упрощение процедуры перевода жилого помещения в нежилое и обратно.

Как указывается на информационно-правовом портале «Гарант.ру», перевод жилого помещения в нежилое и обратно считается завершенным со дня внесения записи в ЕГРН или кадастрового учета образованных помещений и регистрации прав на них.

На портале уточняется, что в орган, осуществляющий перевод помещений или согласование изменений в них, нужно направить уведомление о завершении переустройства или перепланировки помещения в многоквартирном доме. Переустройство помещения в нем считается завершенным со дня утверждения акта приемочной комиссии. Перепланировка такого помещения считается завершенной со дня внесения записи в ЕГРН или кадастрового учета образованных помещений и регистрации прав на них, пишет RuNews24.

«Муниципальные органы, осуществляющие перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение или согласование переустройства и перепланировки помещения в МКД, не позднее пяти рабочих дней после утверждения акта приемочной комиссии обязаны направить в орган регистрации прав заявление о кадастровом учете и регистрации прав на перепланированное помещение», - поясняется на «Гарант.ру» суть изменений.