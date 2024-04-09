Недвижимость

Жители крупных регионов могут накопить на «двушку» за пять лет - исследование

Примерно 5,3 года потребуется жителям российских городов-миллионников, чтобы накопить на семейную квартиру в своем регионе, следует из результатов исследования, проведенного экспертами геоинформационной системы bnMAP.

«В среднем 64 месяца потребуется жителям крупных регионов страны, чтобы накопить на семейную квартиру в своем регионе. В расчетах учитывалась средняя заработная плата в регионах по данным Росстата и средняя стоимость двухкомнатной квартиры эконом- и комфорт-класса в нем», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

За средний доход семьи в исследовании принята средняя заработная плата по региону, умноженная на два с учетом того, что оба супруга работают. Двухкомнатная квартира взята как пример объекта недвижимости, подходящего для проживания семьи с детьми. Исследованы регионы с наиболее активными рынками недвижимости, где центром является мегаполис - город с населением от 1 млн человек, а также города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, пишет ТАСС.

Быстрее всего, по данным системы, семья из двух работающих человек сможет приобрести двухкомнатную квартиру в Самарской области - потребуется 4,3 года или 52 ежемесячных дохода семьи для такого приобретения. То есть именно в Самарской области наблюдается минимальный разрыв между средним уровнем заработной платы и средней стоимостью двухкомнатной квартиры эконом- и комфорт-класса массового сегмента. Такие квартиры в Самарской области - самые бюджетные среди всех исследованных экспертами компании регионов, средний ценник составляет 6 млн рублей.

Наибольшее количество среднемесячных доходов для приобретения двухкомнатной квартиры массового сегмента семьям придется отложить в Краснодарском крае - 85, то есть копить придется семь лет. Эксперты онлайн-ресурса объясняют такое высокое значение большим количеством сравнительно дорогих квартир на побережье региона: в Сочи, Геленджике, Анапе и других курортных городах. В самом Краснодаре средняя стоимость такой квартиры существенно ниже, как и срок накопления.

Для того чтобы купить семейную квартиру массового сегмента в Москве, потребуется отложить 59 среднемесячных зарплат. То есть менее пяти (4,9) лет. Средняя стоимость такого лота в столице - 15,6 млн рублей, но и средняя зарплата выше, чем в соседних субъектах. Санкт-Петербургу повезло меньше: для приобретения двухкомнатной квартиры потребуется 74 зарплаты обоих супругов или 6,1 года накоплений. Средний бюджет «двушки» эконом- и комфорт-класса в Северной столице сравним с Московской - 13,6 млн рублей.