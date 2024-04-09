Недвижимость

Банки стали чаще отказывать в ипотеке россиянам из-за долгов

Российские банки бракуют почти половину заявок на ипотеку для покупки готового жилья, большая часть отказов связана с большими долгами, которые имеют россияне. Об этом 13 апреля рассказали в федеральной компании «Этажи».

Отмечается, что финансовые учреждения продолжили ужесточать требования к заемщикам на фоне ограничений Центробанка РФ, причем это коснулось всех ипотечных программ. По подсчетам экспертов по ипотеке федеральной компании «Этажи», одобряемость ипотечных кредитов на вторичном рынке снизилась с 60,4% в декабре 2023 года до 52,8% в апреле текущего года. Аналогичная ситуация и на первичном рынке, где доля одобренных заявок за этот же период снизилась с 65,7% до 61,9%.

«Требования к заемщикам становятся всё жестче, и это снижает доступность ипотеки для покупки любых типов недвижимости, в краткосрочной перспективе вряд ли стоит ожидать послаблений», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, риски получить отказ выше у обладателей кредитных карт, даже если потенциальный заемщик никогда ими не пользовался, пишут «Известия».

«При расчете предельной долговой нагрузки банки учитывают абсолютно все потенциальные затраты будущего заемщика. Это касается рассрочек, различного рода обязательных платежей и даже одобренных, но не полученных кредитов», — продолжила Решетникова.

Кроме того, в кредите могут отказать, даже если заемщик одновременно получил одобрение в нескольких банках, и наоборот: большое количество отказов за короткий интервал времени — тоже повод для отказа.

«Россиянам необходимо приучить себя контролировать и периодически проверять свою кредитную историю, чтобы там обязательно отображалась корректная информация о закрытии ранее оформленных займов», — советует эксперт.

Также перед подачей заявки на ипотеку Решетникова порекомендовала закрыть кредиты, по которым были допущены просрочки платежей или реструктуризация кредита, проверить наличие судебных задолженностей и рассчитать долю уже имеющихся обязательных платежей с учетом оформляемой ипотеки. Следует минимизировать риски получения отказов от кредитования в других банках и массовой рассылки заявок на кредиты.

«Часть банков еще допускают, чтобы долговая нагрузка потенциальных заемщиков была на уровне 70–80% от их реального дохода, однако при столь высоких показателях риски получить отказ значительно возрастают», — подытожила она.