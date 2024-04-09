Недвижимость

Возможности получить ипотеку со скидкой расширил Сбер

Раньше взять в Сбере ипотеку со скидкой к ставке в 1 процентный пункт могли только заёмщики, которые уже получали зарплату на карту банка в момент выдачи кредита. Сейчас же банк даёт такую возможность авансом: скидка доступна, даже если клиент ещё не подключил зарплатный проект, он сможет сделать это в ближайшие четыре месяца. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка, такой пилотный проект реализуется в Северо-Западном и Волго-Вятском территориальных банках Сбербанка.

Чтобы сохранить скидку на весь срок действия кредита, нужно не позднее чем через четыре месяца с даты заключения кредитного договора начать зачислять зарплату на карту Сбера и делать это каждый месяц. Иначе ставка вернётся к обычному уровню.

Под скидку подпадают программы «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость», «Гараж» и «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Предложение не распространяется на льготные и государственные программы с субсидированием процентной ставки.

Ознакомиться с деталями предложения можно в журнале Домклик.