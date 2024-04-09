Недвижимость

Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и программы под 8% в срок

Минфин поддерживает завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной, в ранее обозначенные сроки. Об этом рассказал директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. Семейную же ипотеку решено продлить до 2030 года. Об этом еще в феврале заявил президент России Владимир Путин.

Сейчас уже более 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдаются по льготным условиям, заявил представитель Минфина. Основная причина — высокие ставки из-за жесткой политики Центробанка. Однако эта тенденция начала формироваться еще до повышения ключевой. Она ведет к перекосу на рынке, объяснил Алексей Яковлев. По его словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективе стоит задача снизить долю выдач ссуд по льготным программам на первичном рынке до 25%.

Поддержку ряда отраслей и профессий можно организовать через другие инструменты, считает представитель Минфина. Он заключил: льготные ипотечные программы (кроме семейной) должны планово завершиться в ранее установленные сроки.

Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Самая популярная — ипотека под 8% на новостройки, она действует до 1 июля 2024 года. Госпрограмма для IT-специалистов должна закончиться в конце 2024-го. А дальневосточная под 2% — до конца 2030 года, пишут «Известия».

Льготные программы привели к разрыву в стоимости между первичкой и вторичкой до 40%, отметила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее мнению, прекращение их действия (кроме семейной) приведет к некоторой коррекции цен на недвижимость из-за снижения спроса.