Недвижимость

Льготную ипотеку на новостройки хотят сохранить для владельцев жилищных вкладов

Для владельцев жилищных вкладов предлагают сохранить возможность взять ипотеку на новостройки под 8% даже после окончания программы 1 июля 2024 года. Письмо с такой инициативой Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил на имя главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова вместе с поправками к законопроекту о таких сбережениях, а также в Центробанк. В регуляторе сообщили, что получили документ, и дадут ответ в установленном порядке.

«Сочетание жилищного вклада с льготной ипотекой — это наиболее жизнеспособная схема», — отметил глава НСФР Андрей Емелин.

Анатолий Аксаков сообщил, что позитивно относится к инициативам НСФР. По его словам, внедрение нового инструмента следует простимулировать со стороны властей.

«Это будет формировать источники для экономики — у банков появится дополнительный ресурс, который они смогут использовать, чтобы выдавать длинные деньги на реализацию проектов», — пояснил депутат.

Если сохранить льготную ипотеку для держателей жилищных вкладов, продукт гораздо быстрее наберет популярность, отметил независимый финансовый аналитик Борис Ушерович.

Это особенно актуально, когда квартиру становится сложнее купить. Рыночные ставки колеблются на уровне 16-18%, уточнил эксперт. При этом программы с господдержкой собираются сворачивать: льготная ипотека на новостройки под 8% действует лишь до конца июня, а IТ-ипотека — до конца 2024 года, пишут «Известия».

«Предложение НСФР усилит интерес населения к этой программе, поскольку низкая ставка — основной фактор принятия решения для большинства», — отметила глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

В то же время интерес заемщиков к новой льготе может стать массовым, что потребует серьезных затрат бюджета на финансирование сниженной ставки по ипотечной госпрограмме, уточнила эксперт. Это противоречит концепции адресности, к которой планируется перейти после 1 июля.

В начале марта правительство дало положительный отзыв на законопроект о жилищных сбережениях, а в апреле его приняли в первом чтении. Новый инструмент — это целевой вклад для накопления денег на покупку жилья. Предполагается, что направить их можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. Средства будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей.