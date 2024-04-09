Недвижимость

Ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от 6 лет могут повысить

Ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024-го для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%. Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года, рассказали «Известиям» источники, близкие к Минфину.

Продлить программу семейной ипотеки (истекает 1 июля 2024-го) до 2030 года поручил президент России Владимир Путин. Он отметил, что если заемщики воспитывают ребенка до шести лет, то условия для них должны сохраниться. Сейчас семейная ипотека выдается под 6%.

Минфин готовит предложения по условиям для семей с детьми старше шести лет, рассказал в недавнем интервью «Интерфаксу» глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, главной задачей программы остается стимулирование семей с детьми улучшать жилищные условия.

Как пояснил другой источник на финансовом рынке, такой уровень выглядит логичным, поскольку ставка ниже не позволила бы добиться, чтобы семейная ипотека стала более целевой. И чтобы такие кредиты брали именно те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а не желающие вложиться с недвижимость для инвестиций, пояснил он.

На данный момент при ключевой ставке в 16% банки выдают так называемую рыночную ипотеку под 16,5-25% годовых. То есть 12% выглядят достаточно льготным вариантом.