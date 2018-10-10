Политика

Лев Шлосберг: «Яблоко» больше не будет рисковать своими кандидатами

Чтобы больше не рисковать своими кандидатами, партия «Яблоко» должна выдвигать их на выборы только через конференцию регионального отделения. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) высказал руководитель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг, говоря о планах на следующий год.

«Я смотрю в 2019 год, как и на все предыдущие годы, с оптимизмом и уверенностью в своих силах и силах нашей команды», - отметил гость студии.

В то же время он подчеркнул, что опыт судов этого года может привести к изменению схемы выдвижения кандидатов от «Яблока», причем, по всей стране.

Напомним, в текущем выборном году Псковский областной суд постановил, что региональные Советы «Яблока» не могут выдвигать кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, в связи с чем участие кандидатов от «Яблока» в муниципальных выборах в Псковской области стало невозможным. По словам Льва Шлосберга, это не чисто псковская история - из-за этого под угрозой срыва по сути оказались все муниципальные избирательные кампании партии в разных регионах страны.

«Федеральный закон о партиях разрешает партийному органу выдвигать на муниципальные выборы кандидатов. Учитывая, что Псковский областной суд перевернул судебную практику, мы будем пересматривать устав партии, хотя он в свое время прошел регистрацию в Минюсте, - заявил Лев Шлосберг. - Мы видим, что было придумано в ходе прошедшей избирательной кампании, как шли судебные процессы, и считаем, что должны изменить порядок выдвижения кандидатов, оставив только конференцию. Действовать региональным советом от имени муниципальных отделений мы не будем никогда. По такому опасному пути мы не пойдем и никому не будем его рекомендовать».

Лев Шлосберг намерен предложить федеральному руководству партии конкретные уточнения, чтобы двоякое понимание полномочий региональных советов «Яблока» было исключено. «Пока таких изменений не будет принято, мы будем созывать конференции и выдвигать кандидатов через них. Не будем больше рисковать кандидатами», - резюмировал Лев Шлосберг.