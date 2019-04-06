Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Виктором Остренко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Гость студии - руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта, вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - побеседует с ним о его работе в региональном парламенте, о грядущем 25-летии областного Собрания, о назначении руководителем исполкома ОНФ и других актуальных темах.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.