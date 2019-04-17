Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с руководителями регионального отделения ЛДПР

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Гостями студии станут руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков и координатор регионального отделения партии Артем Васильев.

Ведущий эфира - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудит с собеседниками ситуацию в региональном отделении ЛДПР, планы законотворческой деятельности псковских «либерал-демократов», а также их позицию по строительству завода «Титан-Полимер» и другим актуальным вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни региона.

Телефон прямого эфира - 56-73-72. Звоните и задавайте свои вопросы участникам программы.