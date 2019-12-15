Политика

ЦИК поддержал назначение Игоря Сопова членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса

Кандидатура соучредителя Петербургского GR-клуба Игоря Сопова рекомендована для назначения членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, соответствующее решение принято сегодня, 18 декабря, на заседании Центральной избирательной комиссии.

12 членов Центризбиркома проголосовали «за», 1 - против. Губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову будет рекомендовано обеспечить выполнение данного решения.

Напомним, ранее заявления о выходе из состава областной Избирательной комиссии написали председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов и член комиссии с правом решающего голоса, вице-губернатор Николай Цветков. В редакции Псковской Ленты Новостей имеется распоряжение губернатора об освобождении Цветкова от обязанностей члена избирательной комиссии.

Кроме того, как стало известно Псковской Ленте Новостей, кандидатура Игоря Сопова обсуждается для последующего назначения на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области.

Игорь Сопов родился 21 марта 1975 года в поселке Локня Псковской области, окончил исторический факультет Псковского педагогического институт им. С. М. Кирова, имеет еще несколько образований в сферах юриспруденции, экономики и управления.

За годы профессиональной деятельности работал юрисконсультом в частной организации, помощником адвоката, помощником депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместителем председателя ТИК №1 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, заместителем председателя комитета сельского хозяйства Мурманской области, председателем Избирательной комиссии муниципального округа «Измайловское» Адмиралтейского округа Санкт-Петербурга, помощником главы администрации Гатчинского района Ленобласти. Также занимался преподавательской деятельностью в вузах Северной столица.

Соучредитель АНО «Петербургский GR-клуб».

С декабря 2018 года по март 2019 года работал советником губернатора Псковской области.