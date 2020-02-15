Политика

Избирательная комиссия Псковской области разработала единый для региона брендбук

Новый единый брендбук, который будет использоваться на всей территории региона, разработан Избирательной комиссией Псковской области. В связи с принятием новой символики Псковской области, символика Избирательной комиссии была также изменена, разработан новый логотип и единый стиль для плакатов, листовок и других материалов. Об этом сегодня, 20 февраля, рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов в ходе пресс-конференции.

Новый логотип Избирательной комиссии Псковской области.

«В процессе разработки мы задумались не только о приятной визуальной составляющей, но и о комфорте для избирателей. Например, на плакатах, которые будут устанавливаться в ходе проведения предвыборных кампаний, мы укрупнили шрифт. Это необходимо, чтобы информация была легкочитаемой для всех групп населения», - рассказал Игорь Сопов.

Он также отметил, что в ходе подготовки всех кампаний Избирательная комиссия Псковской области будет активно использовать сайт госуслуг для информирования населения. «Также у нас в Пскове запущен сервис "Мой дом". Его мы также будем использовать, чтобы информировать граждан о том, как идет подготовка к выборам и голосованию, будем рассказывать о том, где находится избирательные участки, и другую важную информацию», - поделился планами Игорь Сопов.