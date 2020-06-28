Общество

Олег Брячак: Начался процесс разложения коллектива Псковской гордумы

Депутат Псковской городской Думы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак заявил о начавшемся процессе разложения в городском парламенте. Свое мнение он высказал на сессии гордумы 30 июня по итогам отчета главы города Елены Полонской за год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В помещении ГКЦ сегодня жарко, а будет еще жарче. Год мы наблюдали за тем, как Елена Александровна пользуется авансом, который она получила он нас, когда мы ее назначили главой города, и начинает нас немного настораживать поведение уважаемой Елены Александровны. До момента ее вступления в должность в этом зале я не раз говорил, что у нас почти не было политики в гордуме. Мы конструктивно между собой общались, выражали уважение друг к другу вне зависимости от партпринадлежности. Но в последнее время наметилась тенденция, когда глава города позволила себе внести раскол в нашу дружную семью и политизировать гордуму такими мерами, как выезды на округ без информирования депутатов», - констатировал Олег Брячак.

«Удивляет, что глава города не отвечает на вопросы, которые ей задают депутаты. Также настораживает, как себя ведет юридический отдел гордумы. Сегодня начинается процесс разложения коллектива гордумы», - констатировал депутат. Также он усомнился в том, что отчет главы города о работе за год будет принят так же единогласно, как и отчет главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Елена Полонская в своем ответе на критику Брячака предположила, что «корень отрицательной риторики» депутата в том, что юридический отдел не одобрил его инициативу о разрешении лицам, объявленным банкротом, возглавлять партийные организации.