ЦИК оставила без удовлетворения жалобу партии соцзащиты на постановление псковского облизбиркома

Жалоба Псковского регионального отделения Политической партии социальной защиты на постановление Избирательной комиссии Псковской области и ТИК Невельского района оставлена без удовлетворения. Об этом сообщается в сообщении Центральной избирательной комиссии России.
Напомним, 4 августа территориальная избирательная комиссия Невельского района отказала в регистрации единого списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Невельского района седьмого созыва, выдвинутого Псковским региональным отделением Партии социальной защиты.