Политика

Вышла в свет новая книга известного псковского коммуниста о хронополитике

Вышла в свет новая книга основателя Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» Владимира Никитина под названием «Картина современного мира в свете хронополитики».

«В первых откликах на книгу отмечается ее актуальность, злободневность и революционно-прорывной характер мышления автора. Это проявляется в непривычном качественно новом подходе к осмыслению современного мира. Оценивая пространственно-временные характеристики мира, автор отдает приоритет фактору времени. Он познает современный мир, прежде всего, не с точки зрения геополитики, как инструмента овладения пространством, а в свете хронополитики», - рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии КПРФ.

Владимир Никитин определяет хронополитику как необходимый инструмент овладения временем для осознанного и эффективного ответа власти и общества на вызовы времени. В этом заключается главная новизна данного исследования.

Автор обосновывает необходимость такого поворота к хронополитике особенностями XXI века, как времени глобальных перемен и преобразований. На основе передовых научных открытий отечественных и зарубежных ученых он показывает три характерные особенности XXI века.

Исследуя картину современного мира в свете хронополитики, автор исходит из научного вывода основоположника хронополитики В. И. Ленина: «картина мира есть картина того, как материя движется и как материя мыслит». Движение и мышление - это краеугольные камни хронополитики, позволяющие ответить на вечные вопросы: что происходит, кто виноват и что делать? Закон соответствия времени и мышления - основной закон хронополитики. Он определяет, что каждой эпохе должно соответствовать свое мышление и обновленный понятийный аппарат на основе передовой научной мысли.

В результате Владимир Никитин делает важный хронополитический вывод, что для целостного осмысления современного мира с учетом его постоянного движения и особенностей XXI века необходимо выйти на более высокий цивилизационно-мировоззренческий уровень познания и космический масштаб мышления. По его мнению, необходимо наряду с классовым подходом научиться применять цивилизационный и социальный подходы, осознать коренные различия между основами западной, русской и китайской цивилизаций, между индивидуалистическим и коллективистским типами общества для правильного выбора жизнеустройства народа.

Особое внимание автор уделяет осмыслению такого понятия как «мировоззрение». Он подчеркивает, что мировоззрение в отличие от религии и идеологии - это первичный и самый фундаментальный уровень сознания человека и народа. Именно на основе мировоззрения проектируются все проекты дальнейшей глобализации мира.

С точки зрения хронополитики, автор книги делает и важнейший вывод об особенностях современного мирового кризиса. Он считает, что главной современной проблемой стал не финансовый и экономический кризис, как нам пытаются внушить, используя устаревшее мышление, а всеобъемлющий глобальный мировоззренческий кризис.

Автор подробно раскрывает смысл понятий «антропоцентризм» и «антропокосмизм», показывает болезненный процесс борьбы между новым и старым мировоззрениями в виде глобальной конкуренции двух проектов глобализации по-американски и проекта глобализации по-китайски, превратившейся в настоящую войну цивилизаций и мировоззрений. Этому посвящены разделы книги: «О проектах глобализации человечества», «Глобализация по-американски против антропокосмизма», «Космос и Земля против антропоцентризма», «Антропоцентризм - война всех против всех» и «Китайский проект глобализации и борьба с ним».

Особое внимание Владимир Никитин уделил теме глобальной русофобии и судьбе Белоруссии и России. На основе хронополитики он показывает, что препятствует развитию Союзного государства России и Белоруссии, и почему у Российской Федерации нет собственного проекта глобализации. Он утверждает, что сейчас Беларусь - это последний оплот русско-советской цивилизации, фактически выполняющей роль мировоззренческого ядра Русского мира.

Автор отмечает, что Российская Федерация в отличие от Китая и Белоруссии отказалась от родных цивилизационных основ и социалистического пути развития. Она копирует западную модель развития. Но любая копия, даже очень хорошего качества, на рынке ценится ниже оригинала, утверждает он.

Владимир Никитин обосновывает почему Русский мир призван предложить человечеству свой проект глобализации, альтернативный глобализации по-американски, основанный не на мировоззрении мирового господства - антропоцентризме, а на мировоззрении мирового лада - антропокосмизме.

Текст книги размещен на сайтах ВСД «Русский Лад», КПРФ, Петровской академии наук и искусств и Рассвет ТВ.

Владимир Никитин родился 5 апреля 1948 года в городе Опочка Псковской области, в семье военнослужащего и учительницы, русский. Член партии с 1975 года. Образование высшее. В 1971 году с отличием окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Получил диплом инженера-строителя. В 1990 году окончил с отличием Академию общественных наук при ЦК КПСС. Получил диплом политолога. В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Управление развитием города в условиях перехода к рыночным отношениям». Кандидат экономических наук.

С 1974 по 1991 годы - на комсомольской, советской и партийной работе: первый секретарь Великолукского горкома комсомола, заведующий отделом строительства и городского хозяйства, второй секретарь горкома КПСС, заведующий строительным отделом Псковского обкома КПСС, первый секретарь Псковского горкома КПСС, председатель Псковского городского Совета народных депутатов, первый секретарь Псковского обкома КПСС.

После запрета КПСС с августа 1991 года возглавлял фирму «Псковское возрождение». С 1993 года – член Псковского обкома КПРФ, с 1995 по 2005 и с 2008 по 2012 год - первый секретарь Псковского обкома КПРФ.

С 2000 по 2013 гг. - председатель ЦКРК КПРФ.

Идеолог и организатор Всероссийского созидательного движения «Русский Лад». Автор книг: «Заговор против человечества», «Россия, встань и возвышайся!», «Русский мир: проблемы и пути решения», «Лад - русская модель мира», «Спасти человека в человеке», «Секрет сталинских побед».

Член президиума ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.