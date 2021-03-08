Политика

В России предлагают запретить иноагентам вести предвыборную агитацию

С инициативой запретить НКО - иностранным агентам вести предвыборную агитацию выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Письмо с соответствующим предложением он отправил на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, сообщает RT.

В документе отмечается, что в настоящее время законодательные акты, регламентирующие проведение выборов, запрещают иностранным гражданам и организациям участвовать в предвыборной агитации. Однако, как пояснил политолог, ни в федеральном законе о выборах депутатов Госдумы, ни в иных законах о выборах не присутствует запрет на участие российских НКО, выполняющих функции иностранного агента, в предвыборной агитации.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в законодательные акты о выборах в части введения запрета для НКО - иностранных агентов вести предвыборную агитацию», - говорится в обращении.

Ранее, 26 февраля, Орлов предложил лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность. Согласно закону физические лица, которые получают иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Кроме того, главой государства был утвержден закон о запрете финансирования митингов и демонстраций из-за рубежа, иностранными агентами или анонимно. Документ запрещает проводить публичные мероприятия за счет средств иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также НКО-иноагентов.