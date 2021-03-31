Политика

«Подстрочник» с Игорем Соповым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 31 марта. Гость студии – председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Новый избирательный цикл набирает обороты. В 2021 году жителей региона ждут выборы депутата Госдумы и областного парламента. Как будет проходить избирательная кампания? Сохранятся ли ограничения и практики 2020 года? Какая ситуация складывается вокруг выборов главы Порховского района, которые пройдут 11 апреля? Справляются ли со своими обязанностями новые председатели территориальных избирательных комиссий Пскова и Великих Лук?

Подробнее об этом и многом другом Константин Калиниченко побеседовал с гостем студии.