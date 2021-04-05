Политика

Физлицам-иноагентам решили не запрещать участие в выборах

В Госдуме доработали проект закона об участии в выборах физлиц-иноагентов. Идея запретить такое участие в поправки не вошла, но вместе с тем в проекте появились дополнительные условия, сообщает «Интерфакс». Соответствующие поправки одобрены в понедельник профильным комитетом Госдумы по регламенту и контролю.

Законопроект внесла группа депутатов, и после первого чтения он несколько месяцев дорабатывался. В частности, к инициативе поступало предложение ввести запрет для физлиц-иноагентов участвовать в выборах, однако в поправках эта идея отражения не нашла.

Согласно поправкам, на сотрудников СМИ-иноагентов по аналогии с физлицами-иноагентами будут распространяться ряд условий для участия в выборах.

В поправках это прописано так: кандидат, который за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании на соответствующих выборах входит либо входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента, иного лица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов, будет признаваться кандидатом, аффилированным с иноагентом.

Поправки предусматривают, что сведения о том, что кандидат является физлицом-иноагентом либо аффилирован с иноагентом, включаются в подписные листы, а также указываются при информировании о кандидатах, также как и в сетевых изданиях и в СМИ.

Кроме того, соответствующая информация должна будет размещаться на информационных стендах, говорится в поправках.

В агитационных материалах такая информация также публикуется и она «должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала».

Выступление такого кандидата должно предваряться или сопровождаться соответствующей информацией, говорится в поправках.

Согласно поправкам, если у кандидата, являющегося физлицом-иноагентом, имелась или имеется судимость, то это указывается в подписном листе после отчества кандидата.