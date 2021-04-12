Политика

Игорь Сопов: Выборы в Порховском районе прошли успешно

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 12 апреля, провел рабочую встречу с председателем региональной Избирательной комиссии Игорем Соповым. Стороны обсудили итоги голосования на досрочных выборах главы Порховского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

По итогам 100% обработки протоколов победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Семенов. Его подержали 2700 избирателей, или 58,38% голосующих, проинформировал Игорь Сопов.

Напомним, в досрочных выборах главы Порховского района участвовали еще 5 кандидатов: самовыдвиженец Алексей Филиппов (13,15% голосов), кандидат КПРФ Александр Сергеев (9, 95% голосов), Антон Андреев от ЛДПР (7,65% голосов), кандидат от «Справедливой России» Игорь Иванов (5,56% голосов) и представитель «Партии роста» Игорь Романов (1,82% голосов).

Голосование длилось с 31 марта, основной день прошел 11 апреля. Явка граждан на избирательные участки составила свыше 4,6 тысяч человек или около 28%.

«В целом мероприятие прошло успешно. При наличии 32 членов комиссии с правом совещательного голоса, 76 наблюдателей, которые осуществляли контроль за ходом голосования, и 9 представителей СМИ за время избирательной компании было подано 5 жалоб. Все они были отработаны в течение дня», - отметил Игорь Сопов.

В продолжение стороны детально проанализировали каждое из поступивших обращений. В ближайшее время облизбирком проведет семинар с членами избирательных комиссий, где будут детально разобраны все случаи с использованием материалов с видеорегистраторов.

Также Игорь Сопов поблагодарил Михаила Ведерникова за помощь в оснащении участков приборами видеофиксации и средствами индивидуальной защиты.