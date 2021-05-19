Политика

Около 5000 избирателей Псковской области смогут впервые проголосовать в сентябре

Около 5 тысяч избирателей Псковской области смогут впервые проголосовать на сентябрьских выборах текущего года. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Будем стараться, чтобы все впервые голосующие пришли на участки. Подготовим для них сувенирную продукцию, чтобы этот день запомнился им на всю жизнь», - отметил гость студии. По его словам, в Псковской области около 5 тысяч человек впервые смогут воспользоваться избирательным правом и принять участие в голосовании на сентябрьских выборах и более 100 тысяч относятся к статусу молодых избирателей. «С учетом того, что у нас в регионе 525 тысяч избирателей, молодежь — важный фронт работы, который нельзя упустить», - подчеркнул Игорь Сопов.

Также в ходе эфира была затронута тема инертности молодежи к политической жизни страны и участия в выборах. «Как и во все времена, есть молодежь, которая активно интересуется политикой и, в том числе, участвует в мероприятиях, организуемых избирательной комиссией, а есть те, кто ничем не интересуется, в том числе вопросами избирательного процесса. Но эти вопросы мы регулярно обсуждаем и со студентами, и со школьниками, стараемся объяснять», - пояснил Игорь Сопов. Есть по его словам, моменты, которые молодежь или вообще не знает, или знает, но из источников, которым не стоит доверять. «В основном, это мало правдивые рассказы об избирательных процессах, которые относятся к середине 90-х. А когда мы приходим к студентам и школьникам, они удивляются тому, что произошло большое количество нововведений и созданы такие условия для работы избирательной системы, что число нарушений сводится практически к нулю», - добавил Игорь Сопов.

Говоря о работе избиркома с псковской молодежью, гость студии рассказал, что сегодня молодые люди могут работать наблюдателями на выборах, членами участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Активизируется работа молодежных избирательных комиссий по всему региону. Так, скоро молодежная комиссия будет создана при ТИК Пскова. «Это интересный опыт. Ребята, которые планируют связать свою жизнь с политикой, коммуникационными технологиями, пройдя школу молодежных избиркомов, работу в качестве наблюдателя, получат плюс к своему мироощущению», - заключил Игорь Сопов.